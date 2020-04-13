AKP Kadın Kolları Başkanı’ndan Soylu’ya: Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 11:49

AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulundu.

Soylu’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasında bulunan Çam, “Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı” dedi.





AKP’li Çam’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Sayın Süleyman Soylu'yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkân ve yetkileri kimin verdiğini, liderimiz sayın Erdogan'ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!"