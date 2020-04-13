AKP Kadın Kolları Başkanı’ndan Soylu’ya: Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı
AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından Süleyman Soylu'ya Erdoğan hatırlatması yaptı.
AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulundu.
Soylu’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasında bulunan Çam, “Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı” dedi.
AKP’li Çam’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:
"Sayın Süleyman Soylu'yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkân ve yetkileri kimin verdiğini, liderimiz sayın Erdogan'ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!"
Sn. Süleyman Soylu ’yu tabanımız sevmişti.Ancak,başarının nereden geldiğini,imkan&yetkileri kimin verdiğini,liderimiz Sn.@RTErdogan ’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı.— Lütfiye Selva Çam ???? (@selvacam) April 12, 2020
Şayet liderinden destursuz ayrılır ise,bu muhabbeti yitirir;
Kardeşane hatırlatmak istedim!#RTErdogan pic.twitter.com/SAX8gZuePE
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