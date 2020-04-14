AKP'den 15 maddelik yeni ekonomi paketi

14 Nisan 2020 Salı, 13:41

AKP, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ertelenmesine yönelik düzenlemelerle, ücretsiz izne çıkartılanlara 3 ay boyunca 1177 lira ödenmesini içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomide 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıkladı.

Kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeleri içerdiğini belirten Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Ücretsiz izne çıkarılanlara da aylık bin 177 TL ödenmesi de planlanıyor.

Faaliyetleri durdurulan işyerlerinin ve konutların su fatura borçlarını belediyelerce 3 ay süreyle ertelenmesine ilişkin teklif maddesi de yer alıyor.

AKP'li Muş teklife ilişkin şu bilgileri verdi:

"- İlan ve çevre ve temizlik vergileri, faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmaması

- Hazine ve belediye taşınmazlarıyla, milli parklar ve orman genel müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerin ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevfikatlarına, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerin toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenmesine imkan sağlıyoruz

- Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturalarının 3 ay süreyle belediyeler tarafından ertelenmesine imkan tanıyoruz. Burada yetkiyi belediyelere veriyoruz

- Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek

- Sermaye şirketlerinde 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı kararının %25 ile dağıtılacak

-Tarım kredi satış kooperatiflerinin destekle borçları 2021 yılına ertelenecek

- Seyahat Acentelarına Birliğine üye seyahat acentalarının 2020 yılı ödemeleri 2021 yılına erteleniyor.

- TOBB, kooperatif ve derneklerin, genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve mevcut organlarının yetkilerinin devam etmesine yönelik bir düzenleme bulunuyor.

- Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliyeye yetki veriyoruz"