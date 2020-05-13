AKP’li başkan çocuklara Nutuk dağıttı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 19:52

Edirne’nin Keşan ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan tarihinden bugüne ilk kez dışarı çıkan çocuklara maske ile Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri olan 'Nutuk' dağıttı. Helvacıoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çocuklar ve gençler için Nutuk dağıtmaya başladıklarını belirtirken; 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek dağıtım ile birlikte Keşan’da toplam 1919 adet Nutuk eserinin dağıtılmış olacağını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Edirne'nin Keşan Belediyesi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle 4 Nisan tarihinden beri dışarı çıkma yasağı bulunan ve bugün 11.00-15.00 saatleri arasında evlerinin dışına çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş aralığındaki çocuklara maske ve Nutuk dağıttı.

NUTUK HEDİYE ETTİ

Keşan'ın bağlı 11 mahallenin muhtarlığında oluşturulan temin noktalarında çocuklara toplam 6 bin maske dağıtılırken; Keşan Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Helvacıoğlu da çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk hediye etti.

Helvacıoğlu, 6 bin adet maskenin çocuklara dağıtıldığını açıkladı. 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkacak 15-20 yaş aralığındaki gençlerle birlikte Keşan'da toplam 1919 adet Nutuk dağıtılmış olacağını söyledi.

“19 MAYIS NEDENİYLE NUTUK HEDİYE EDİYORUZ”

Büyük Cami Mahallesi Muhtarlığı'nda çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün 14 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkma molasındayız. Bugün Büyük Cami Mahallesi Muhtarlığı'mızın standındayız. Gördüğünüz gibi çocuklarımız sokağa çıkmakta sabırsızlanmışlar. Doğruca stantlarımıza geldiler. 11 mahalle muhtarlığımızda stant açtık. Muhtarlarımızla beraber gençlerimize hem maske veriyoruz, hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Nutuk hediye ediyoruz. Bugün onların en kıymetli 4 saatleri. Yaklaşık 45-50 gündür evlerindeler. ‘Evde Kal' mesajına en çok onlar uydu. Onlara ben de teşekkür ediyorum. Cuma günü de ağabeyleri, ablaları 4 saat sokağa çıkacaklar. Kısmetse bu koronavirüs salgınından da bayramdan sonra kurtulacağız gibi görünüyor. Ancak tedbiri de elden bırakmamamız lazım. Çünkü tedbiri elden bırakırsak ikinci dalga bizi daha çok evlere kapatır ve moralimizi bozar."