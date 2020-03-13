AKP'li Belediye Başkanı'ndan 'ayrımcı' paylaşım
AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın, koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu'nda yapılan çalışmaları gösteren sosyal medya paylaşımı tepki topladı. Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ndeki dezenfekte çalışmalarını paylaşan Yıldız "Din, ırk ve siyasi görüş fark etmeksizin tüm Beyoğlu'nu dezenfekte ediyoruz" dedi. Ayrımcı ifade barındıran paylaşıma tepki yağdı.
Haydar Ali Yıldız
Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte toplu taşıma araçları, eğitim kurumları ve ibadethaneler de dahil olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
Önlem kapsamında yapılan çalışmaları sürdüren belediyelerden biri olan Beyoğlu Belediyesi, ibadethaneleri dezenfekte etti.
AYRIM YAPMADIĞI İÇİN ÖVGÜ BEKLEDİ
Belediye ekiplerinin yaptığı dezenfekte çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, paylaşımıyla büyük tepki topladı.
Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne yapılan dezenfekte çalışmalarını paylaşan Yıldız'ın tepki toplayan sözleri şöyle:
"Din, ırk ve siyasi görüş fark etmeksizin tüm Beyoğlu'nu dezenfekte ediyor, virüslerle mücadeleye durmaksızın devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadetlerini sürdürebilsinler diye Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi de profesyonel ekiplerimizce dezenfekte edildi"
TEPKİ TOPLADI
Kilisede yapılan dezenfekte çalışmalarını paylaşıp ayrım yapılmadığı vurgusuna ihtiyaç duyan Yıldız'a sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
Gazeteci Gürkan Hacır, Yıldız'a tepki gösteren paylaşımında "Bir belediye başkanı böyle konuşur mu? Yok bir de ayırt etseydiniz sayın başkan?" dedi.
@orhan_sener_ adlı kullanıcı "Yapılan iş iyi, elinize sağlık. Ancak lütuf gibi sunulması neden? Kiliseye hizmet götürmekle mükellef değil mi zaten belediye?"
@semaatalay adlı kullanıcı: "Bence de.. Bunu belirtmeye ne gerek var? Elbette her yer dezenfekte edilecek... Ayırt etmek ne demek?
@bulentsenocak54 adlı kullanıcı: "Yok artık. Haber mi bu? Elbette yapacak. Bu onun görevi. Ayrımcılık yapmadığını söylerken bile ayrımcılık yapıyor"
@ulasefendii adlı kullanıcı: "Bilinçaltlarındaki ırkçılık, mezhep düşmanlığı ve ötekileştirme iyi bir cümle kurmaya çalışırken bile ağızlarından istemsiz saçılıyor. Rezillikten başka bir şey değil"
Video Haberler
- Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti
- Resulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- Denizde 48 saat can pazarı! O anlar kamerada
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu
- Kadıköy'de kapkaç dehşeti kamerada
- Reynmen, Ece Erken'le fena dalga geçti
- Bu tuzağa dikkat ! Akıllara durgunluk veren yöntem