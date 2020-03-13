AKP'li Belediye Başkanı'ndan 'ayrımcı' paylaşım

13 Mart 2020 Cuma, 15:49

Haydar Ali Yıldız

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte toplu taşıma araçları, eğitim kurumları ve ibadethaneler de dahil olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Önlem kapsamında yapılan çalışmaları sürdüren belediyelerden biri olan Beyoğlu Belediyesi, ibadethaneleri dezenfekte etti.

AYRIM YAPMADIĞI İÇİN ÖVGÜ BEKLEDİ

Belediye ekiplerinin yaptığı dezenfekte çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, paylaşımıyla büyük tepki topladı.

Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne yapılan dezenfekte çalışmalarını paylaşan Yıldız'ın tepki toplayan sözleri şöyle:

"Din, ırk ve siyasi görüş fark etmeksizin tüm Beyoğlu'nu dezenfekte ediyor, virüslerle mücadeleye durmaksızın devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadetlerini sürdürebilsinler diye Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi de profesyonel ekiplerimizce dezenfekte edildi"

TEPKİ TOPLADI

Kilisede yapılan dezenfekte çalışmalarını paylaşıp ayrım yapılmadığı vurgusuna ihtiyaç duyan Yıldız'a sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Gazeteci Gürkan Hacır, Yıldız'a tepki gösteren paylaşımında "Bir belediye başkanı böyle konuşur mu? Yok bir de ayırt etseydiniz sayın başkan?" dedi.

@orhan_sener_ adlı kullanıcı "Yapılan iş iyi, elinize sağlık. Ancak lütuf gibi sunulması neden? Kiliseye hizmet götürmekle mükellef değil mi zaten belediye?"

@semaatalay adlı kullanıcı: "Bence de.. Bunu belirtmeye ne gerek var? Elbette her yer dezenfekte edilecek... Ayırt etmek ne demek?

@bulentsenocak54 adlı kullanıcı: "Yok artık. Haber mi bu? Elbette yapacak. Bu onun görevi. Ayrımcılık yapmadığını söylerken bile ayrımcılık yapıyor"

@ulasefendii adlı kullanıcı: "Bilinçaltlarındaki ırkçılık, mezhep düşmanlığı ve ötekileştirme iyi bir cümle kurmaya çalışırken bile ağızlarından istemsiz saçılıyor. Rezillikten başka bir şey değil"