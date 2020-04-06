AKP'li belediye, CHP'nin koronavirüs pankartını toplattı
AKP'li Eyüpsultan Belediyesi, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın koronavirüse karşı uyarı amacıyla sokaklara astığı pankartları topladı
CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nın koronavirüse yönelik tedbirler için Eyüpsulatn'da astığı pankartlar, AKP'li belediye tarafından toplatıldı. AKP’li Eyüpsultan Belediyesi'nin topladığı bilgilendirme pankartlarında, "Elini yıka, maske tak, tokalaşma" gibi koronavirüse karşı alınabilecek tedbirler yazılıydı.
"AKP'Lİ GİBİ TÜTSÜ MÜ YAKSIN?"
Pankartların AKP'liler tarafından toplatılmasına CHP'li Yarkadaş Twitter adresinden tepki gösterdi. CHP'li vekil Twitter adresinden paylaştığı mesajda, "AKP'li Eyüpsultan Bld. CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın CoronaVirüs'e karşı uyarı amacıyla astırdığı pankartları topladı. "Elini yıka, maske tak, tokalaşma" yazan pankartlardan niye rahatsız oldunuz? CHP'nin ne yapmasını bekliyorsunuz? Niğde'deki AKP'li gibi tütsü yakmasını mı?" uygulamaya sözleriyle tepki gösterdi.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı