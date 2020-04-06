AKP'li belediye, CHP'nin koronavirüs pankartını toplattı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 21:08

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nın koronavirüse yönelik tedbirler için Eyüpsulatn'da astığı pankartlar, AKP'li belediye tarafından toplatıldı. AKP’li Eyüpsultan Belediyesi'nin topladığı bilgilendirme pankartlarında, "Elini yıka, maske tak, tokalaşma" gibi koronavirüse karşı alınabilecek tedbirler yazılıydı.

"AKP'Lİ GİBİ TÜTSÜ MÜ YAKSIN?"

Pankartların AKP'liler tarafından toplatılmasına CHP'li Yarkadaş Twitter adresinden tepki gösterdi. CHP'li vekil Twitter adresinden paylaştığı mesajda, "AKP'li Eyüpsultan Bld. CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın CoronaVirüs'e karşı uyarı amacıyla astırdığı pankartları topladı. "Elini yıka, maske tak, tokalaşma" yazan pankartlardan niye rahatsız oldunuz? CHP'nin ne yapmasını bekliyorsunuz? Niğde'deki AKP'li gibi tütsü yakmasını mı?" uygulamaya sözleriyle tepki gösterdi.