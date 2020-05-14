AKP'li belediyede yeni skandal: Bilim uzmanı arkeolog şantiyeye sürüldü

14 Mayıs 2020 Perşembe, 12:24

AKP’li Bergama Belediyesi’nde yaşanan skandallar devam ediyor. Mobbing ve baskından kaynaklı birçok işçi geçen günlerde istifa etmek zorunda kalırken bazı işçileri ise işten çıkarıldı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, siyasi nedenlerden dolayı Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’nde görev yapan Aydın İleri’nin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün malzeme deposu çalışma alanı olarak gösterilmesinin ardından basın bürosunda görev yapan gazeteci Ergin Gelir’in otoparka sürülmüştü.

Şimdi de UNESCO Kültür Mirası Ofisi'nde 'bilim uzmanı' olarak çalışan Arkeolog Bülent Türkmen’in Fen İşleri yol bakım şantiyesine sürüldüğü öğrenildi.