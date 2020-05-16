AKP'li belediyeden Paris’e 'Teknik' gezi

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:30

AKP'li Güngören Belediyesi’nin belediye meclis üyeleri ve belediye personeli için binlerce liralık yurt dışı gezileri düzenlediği ortaya çıktı.

Belediye Özel Kalem Müdürlüğü, 2018 yılında “teknik gezi” adı altında Fransa ve Kudüs'e gezi düzenledi. Geziler için yapılan “Hizmet alımı” ihaleleriyle de belediye kasasından 300 bin TL’den fazla para harcadı.

200 BİN TL’LİK KUDÜS GEZİSİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li belediyenin düzenlediği ilk yurt dışı gezisi Kudüs'e oldu. 9 Şubat 2018’de ‘Teknik gezi’ adı altında “Meclis üyeleri ve belediye personelinin Kudüs’e” götürülmesi için ihaleye çıkıldı. Gezi organizasyonu için yapılan hizmet alımına 192 bin 815 TL ödendi.

İki ay sonra, 16 Nisan 2018 tarihinde yine teknik gezi adı altında bu kez sadece meclis üyeleri için Paris gezisi düzenlendi. Bu gezi için kasadan toplam 123 bin 90 TL harcandı.

İHALELER AYNI ŞİRKETE

Gezi ihalelerini tartışmalı pazarlık usulüyle “A Z REKLAM BASIM Organizasyon Şirketi” aldı. Şirkete toplam

315 bin 905 TL ödendi.