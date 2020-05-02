02 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:22

İzmit Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Erkan Aksoy, kişisel Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla CHP’den İYİ Parti'ye geçen ve aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de olduğu milletvekillerine ağır hakaretlerde bulundu.

Aksoy’a CHP'li isimlerin yanı sıra Kocaeli'de yaşayan yurttaşlar da büyük tepki gösterdi.

Yurttaşlar, böyle bir zihniyetin nasıl meclis üyesi yapıldığını söylerken, Aksoy’un paylaşımında dolayı özür dilemesini istiyorlar.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Aksoy gelen tepkiler üzerine skandal paylaşımını kaldırırken, "yanlışlıkla oldu" diyerek kendini savundu. Aksoy eski açıklamasını silerek şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımıza ağır hakaret ve iftiralarıyla bizleri rencide eden CHP’li Engin Özkoç’a yönelik bir arkadaşımın hesabındaki paylaşımı kendi hesabımdan dikkat etmeden paylaştım. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik özel bir itham ve kasıt olmadığı halde bu paylaşımdan yanlış anlamlar çıkarılması üzerine hemen hesabımdan kaldırarak, sildim. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde muhalefetin ayrıştırıcı, kin ve öfke nöbetlerine alet olmaktan üzüntü duyduğumu belirterek, kamuoyunun bilgilerine sunuyorum.”

"SİYASETTEN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar konuyla ilgili yaptığı açıklamada Aksoy'un siyasetten uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, “Kafasının içinde zerre bilgi, kültür, birikim olmayan insan demeye dilim varmayan, insan sıfatını dahi kaybetmiş, AKP'nin İzmit Belediye Meclis Üyesi Erkan Aksoy'un maalesef kirli iç dünyasının dışa yansımasına şahit olduk. Keşke o kirli dünyanla başbaşa kalıp, varlığınla kirlettiğin dünyayı, söylediklerinle de iyice çirkinleştirmeseydin. Tabi bu zatın gelmiş olduğu siyasi geleneğin geçmişinde, hakaretler, küfürler, aşağılamalar olması sebebiyle bunlara da şaşırmamak lazım” ifadelerini kullandı.