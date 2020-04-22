AKP’li vekilin eşi Kültür ve Turizm Müdürü oldu
Resmi kadrolarda görev değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki çok sayıda bürokratın görevden alınma kararı resmileşti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) açık bulunan başkan yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil getirildi. Yozgatlıgil, aynı zamanda ODTÜ rektör yardımcılığı görevini yürütüyor. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’nda açık bulunan başkan yardımcılığına Salih Metin Kibar getirildi.
Sanayici Kibar, Torku Konya Şeker’in yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği’ne ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tıraje Celkan getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Ankara İl Müdürlüğü’ne Trabzon İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Aksaray İl Müdürlüğü’ne Mustafa Doğan, Bursa İl Müdürlüğü’ne Kamil Özer, Eskişehir İl Müdürlüğü’ne Şennur Azade, Karaman İl Müdürlüğü’ne Burhan Yemiş, Kütahya İl Müdürlüğü’ne Zekeriya Ünal, Muş İl Müdürlüğü’ne Mehmet Şengül ve Zonguldak İl Müdürlüğü’ne Kemal Akçay’ın atamaları yapıldı.
AKP'Lİ VEKİLİN EŞİ
Trabzon İl Müdürü iken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Ankara İl Müdürlüğü’ne tayin edilen Ayvazoğlu'nun, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi olduğu belirtildi.
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