AKP’liler virüs kiti siparişi topluyor
AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın evine 125 adet yeni tip koronavirüs tanı testi almasının ardından bu kez AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in oğlu Namık Tamer, Instagram’da Covid-19 testinin satışı için ön sipariş topladı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından Namık Tamer’in Instagram hikâyesinde yer alan “Covid-19 Rapid Test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz” yazılı görüntüleri paylaştı. Özkiraz, “Milletvekili oğlu bu testleri nereden buldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gereken yapılacak mı?” diye sordu. Namık Tamer ise sosyal medya hesabından “Covid-19 testi ön siparişi alınır ibaresini son anda fark ettim. Korona testini aldığım veya sattığım, ticaretini yaptığım durum yoktur” dedi.
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