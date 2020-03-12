AKP'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs sebebiyle ertelendi

AKP'nin Kızılcahamam'da yapmayı planladığı kamp, koronavirüs tedbiri nedeniyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2020 Perşembe, 16:23

AKP'nin 3-5 Nisan günleri arasında yapmayı planladığı Kızılcahamam kampı, koronavirüs tedbiri nedeniyle iptal edildi. 

Kamp uygun koşullar sağlanırsa Ramazan bayramından sonra yapılacak. 


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