AKP'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs sebebiyle ertelendi
AKP'nin Kızılcahamam'da yapmayı planladığı kamp, koronavirüs tedbiri nedeniyle iptal edildi.
AKP'nin 3-5 Nisan günleri arasında yapmayı planladığı Kızılcahamam kampı, koronavirüs tedbiri nedeniyle iptal edildi.
Kamp uygun koşullar sağlanırsa Ramazan bayramından sonra yapılacak.
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