Akrep Nalan'dan 'normalleşme' eleştirisi: Normalleşmeyin ölürsünüz!

07 Mayıs 2020 Perşembe, 15:32

Hayatını Bodrum’da sürdüren Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Akrep Nalan, ‘normalleşme takvimi’nin açıklanmasının ardından böyle bir ortamın olmadığını dile getirerek, "Kaç kişinin öleceğiyle ilgili değiller. Kendilerinin ve siyasetlerinin hayatta kalmasıyla ilgililer. Arkadaşlar normalleşmeyin. Ölürsünüz" ifadelerini kullandı.

Akrep Nalan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

"Arkadaşlar normalleşmeyin. Normalleşecek bir durum yok. Ölürsünüz. Sizin ölmenizle bitmez sevdiklerinizi de öldürürsünüz. Normalleşmeyin. Binleri kendi çöküşünü ertelemek için sanki olumlu bir tablo varmış gibi bir algı yaratıyor. Algıda seçicilik yapın. Onların sizin sağlık sorunları yaşamanıza neden olacak kararlarına dahil olmayın. Siz sokağa çıkmaz, temas etmez, kendinizi ve yakınlarınızı izole ederseniz hastalıklarla karşılaşma riskiniz düşecektir. Şu ana normalleşmeye neden olacak bir tıbbi tablo yok. Ekonomik bir çöküşü durdurmak ve kendi bekalarının hasarını azaltmak isteyen muktedirler var. Kaç kişinin öleceğiyle ilgili değiller. Kendilerinin ve siyasetlerinin hayatta kalmasıyla ilgililer. Arkadaşlar normalleşmeyin. Ölürsünüz. Öldüğünüzle kalmaz, başkalarının ölümüne de neden olabilirsiniz. Oturun oturduğunuz yerde."

Kaynak: Sözcü