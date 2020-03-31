Akşener: Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim kefen paramızdı

31 Mart 2020 Salı, 09:39

Akşener koronavirüs salgını sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyalarına üçer maaşını bağışladığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akener, Fox TV’de canlı yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı. Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar.Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum. Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.

Bizim Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim kefen paramızdı. Anlaşılan harcanmış. Askerin sokağa inmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları olmadığından ilan etmiyorlar.

“3 EMEKLİ MAAŞIMI ANKARA’YA, 3 EMEKLİ MAAŞIMI İSTANBUL’A BAĞIŞLADIM”

Ben Millet İttifakı’nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu kampanyalar başlattılar.

İktidar tarafından destek verilmesi gerekiyordu. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara'ya, 3 emekli maaşımı İstanbul'a bağışladım. Dekontu elimde.

Bütün arkadaşlarımızı da bu konuda imkanları ölçüsünde yardım etmeye çağırıyorum.

"ERDOĞAN KATAR UÇAĞINI BAĞIŞLASIN"

Biz sayın Erdoğan'dan yardım beklerken, o bize IBAN numarası verdi.Hasta garantili, geçme garantili mütahhitlere bu sene ödenecek para 21 milyar lira. En azından 3 ay mücbir sebeple bunlara para ödenmesin.

Sayın Erdoğan meşhur Katar uçağını hemen bağışlasın. Benim mahallemde ihtiyaç sahiplerine sessiz sedasız yardım yapılıyor. Bunlar olabilir.