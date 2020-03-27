Akşener'den sağlık çalışanları için 'şehitlik' önerisi

27 Mart 2020 Cuma, 13:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Çiğdem Akdemir’e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Akşener, “Sayın Koca'nın söylediği bireysel Olağan Üstü Hal'ini ilan etsinler, aslında bunun yapılması gerektiği kanaatini ifade etmek. Zorunlu karantinayı, hadi Olağan Üstü Hal demeyelim, sokağa çıkma yasağı da demeyelim, hadi zorunlu karantina diyelim. Bu karantina süresini devletin, yani devleti yöneten iktidarın ilan etmesi gerektiğini bilim insanları da söylüyor. Bilim Kurulu'nun içinde yer alan bilim insanları da söylüyor. Dün, Sayın Koca'da böyle bir cümle sarf ederek o da söylemiş oldu. Şimdi, ‘bu niye olmuyor?' bakmamız gerekiyor. Şimdi biz, tek kişinin iki dudağı arasındaki bir sistemde yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Her şeyin başı Sayın Erdoğan. Her konuda kendisinin kararına müracaat ediliyor” dedi.

“KANAL İSTANBUL'UN ACELESİ VAR MIYDI”

Kanal İstanbul'la ilgili bir ihalenin bugün gerçekleştirildiğini belirten Akşener, “Acelesi var mıydı? Öncelik sıralamalarındaki problemden bahsediyorum, bunun birinci adı ciddiyetsizliktir. İnsanları eve aldığınız andan itibaren kişi başına 500 lira her ay vermelisiniz. 4 kişilik aileye 2000 lira vermek zorundasınız. İşi var, yok, bundan bahsetmiyorum. Esnafta en büyük şikayet devlete ödenen kira stopajı artı çalıştırdıkları insanların asgari ücretine ödedikleri 1.150 liralık verdi. Bunların derhal kaldırılması lazım. Bu devlet güçlüdür, bu millet dayanışmayı sever. Bu konuda en ufak bir problem yok. Siz o öğretmene, elektrik parasını, doğalgaz parasını, ekmek parasını düşündüremezsiniz, buna eğitimde kimsenin hakkı yok. Madem ki ücretli öğretmen var ve madem ki okullar kapalı, o öğretmenin parasının ödenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Akşener, "korona ile mücadele ederken vefat eden bütün doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının şehit ilan edilmesi gerektiğini öneriyorum" diye konuştu.



