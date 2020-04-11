Akşener'den sokağa çıkma yasağı kararına sert tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sokağa çıkma yasağına tepki gösterirken, "Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2020 Cumartesi, 10:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 ilde sokağa çıkma yasağının 2 saat önce açıklanması üzerine yaşanan panik nedeniyle iktidarı suçladı. Akşener Twitter hesabından konuya ilişkin şunları paylaştı:

"Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya, yasağa uyarak kendilerini ve sevdiklerini korumaya davet ediyorum."


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