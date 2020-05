Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker cephesinde sürpriz gelişme

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:24

Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanan isimlerden birisi de Alaattin Çakıcı olmuş ve 16 Nisan'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye edilmişti.



Çakıcı'nın tahliyesi sonrası gözler, aralarında sorun olduğu belirtilen ve 8 ay önce Türkiye'den ayrılan Sedat Peker'e çevrilirken, Peker'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Peker, Çakıcı'yla ilgili "Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler" ifadelerini kullanmış ve evinin adresinin herkes tarafından da bilindiğini söylemişti.

Bundan sonrası için ne olacağı merak edilirken, ikiliyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk "Çakıcı ve Peker cephesinde sürpriz gelişme" başlıklı yazısında Çakıcı ve Peker'in görüştüğünü yazdı.



Öztürk’ün Sözcü gazetesindeki yazısı şöyle:



Organize suç örgütlerine karşı devlet mücadele kararı almıştı. Dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Emin Arslan, İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun bunun için bir proje hazırladı. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, projeyi onayladı. İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu “Her türlü desteği verdi” ve büyük operasyonun alt yapısı tamamlandı. Operasyonlardan sonuç alabilmek için bazı ülkelerin emniyet birimleriyle yakın ilişki kurulmuştu. Sabırlı takip ve iş birliği sonuç vermeye başladı. “Baba” olarak bilinen Kürşat Yılmaz Bulgaristan'da, Alaattin Çakıcı Fransa'da yakalandı. Romanya'da yaşayan Sedat Peker, Türkiye'ye dönüp teslim oldu. Sedat Şahin Almanya'da, Ayvaz Korkmaz Ukrayna'da ele geçirilmişti. Yurt içinde de önemli isimler yakalandı.

ÇAKICI'NIN PEŞİNDE

Sadettin Tantan'ın bakanlığı döneminde de operasyonlar “Projeli çalışma” yani olayın içine suç konusuyla ilgili bakanlıkların temsilcilerini de katıyordu. Alaattin Çakıcı'nın yakalanmasına büyük önem veriliyordu. Bunun için planlı bir çalışma yapıldı. Çakıcı, aldığı önlemlerle çalışmaları boşa çıkarıyordu ama polis de nefes kesen takibe devam ediyordu.

Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Fransa'nın Nice kentinde, kadın arkadaşıyla otelden çıkarken yakalandı. 13 Aralık 1999'da Türkiye'ye getirildi. Ancak, verilen hapis cezaları, Fransa'nın şartlı iade etmesi nedeniyle, Çakıcı'nın cezaevinde kaldığı süre de dikkate alındı ve serbest kaldı.

HAZİRAN 2022'DE TAHLİYE

Hakkında yürütülen bir soruşturmadan ceza aldı. Yakalama kararı çıkarıldığında Çakıcı 3 Mayıs 2004'te yurt dışına kaçtı. Yakalanması için yine büyük çabalar gösterildi. 14 Temmuz'da bu kez Avusturya'nın Graz kentinde otobanda yakalandı. Yakalanması öyle kolay olmadı. Çakıcı içinde bulunduğu otomobile ünlü WEGA timlerince nişan alınarak ateş edildi. Çakıcı ve aracı kullanan Necip İleli ölümden döndü. Kısa süre sonra Türkiye'ye iade edildi. Çakıcı, 2004 yılından bu yana cezaevindeydi. “Örgüt liderliği, öldürmeye azmettirme” gibi suçlarından mahkumiyeti 26 Mayıs 2018'de bitti. Cumhurbaşkanına hakaret, cezaevinde basit yaralama suçlarından mahkum olduğu cezaları çekiyordu. Eğer İnfaz Yasası çıkarılmamış olsaydı Çakıcı'nın mahkumiyeti 2022 yılının Haziran ayında bitecek ve tahliye edilecekti..

SEDAT PEKER'İN DURUMU

Sedat Peker hakkında, yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunmuyordu. CHP'nin bazı yöneticilerini hedef alan açıklamaları da dikkat çekiyordu. 8 ay önce Türkiye'den ayrıldı. Ne zaman döneceği konusunda yakın çevresinin de bilgisi yok. Belki yakında bir açıklama yapabileceği belirtiliyor.

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinde bulunduğu dönemde, çok sevdiği arkadaşlarından bazıları cezaevinde öldürülmüştü. Bunun sorumlusu olarak da Sedat Peker gösteriliyordu. O yüzden, Çakıcı ile Peker'in aralarının açık olduğu belirtiliyordu. Çakıcı'nın cezaevinden çıkmasından sonra büyük çatışmaların olması bekleniyordu. Nitekim, sosyal medyada her gün buna ilişkin videolar, açıklamalar paylaşılıyordu. Sedat Peker'in yurt dışında olmasını “Çakıcı'dan kaçtı” diye yorumlayanlar oldu ama örtülü affın çıkarılıp çıkarılmayacağı 8 ay önce belli değildi. Özellikle Peker'in yayınladığı bazı videolarında isim vermese de Çakıcı'yı hedef aldığı sosyal medyada dolaşıyordu. Bu durum, Çakıcı ile Peker grupları arasında her an silahlı çatışmanın çıkacağı biçiminde yorumlanıyordu.

“DOST” DEVREYE GİRİNCE

Babaların, sözlerine itibar ettiği dostları vardır. Bunlar en kritik dönemde devreye girer, taraflarla konuşur, onları bir araya getirir ya da telefonla görüşmelerini sağlar. O kişinin devreye girmesi akacak kanı da durdurur, düşmanlığı da bitirir. Çakıcı ile Peker arasında çatışma çıkacağına ilişkin söylentiler devam ederken, “iki tarafın da dostu” olan ve ikisinin de saygı duyduğu kişinin devreye girdiğini, taraflar arasında var olan anlaşmazlığı giderdiğini öğreniyorum. Bu gelişmeyi tarafların yakın çevreleriyle konuştuğumda da doğruladılar. Bu gelişme kuşkusuz polisi de rahatlattı. Babalar dünyası ilginçtir. Doğan Kitap'tan çıkan “Son Babalar” kitabımda o dünyayı yazdım. ‘Hatırlı dost'un devreye girmesiyle Çakıcı ile Peker telefonla uzun uzun konuşup söylentilere ve geçmişte yaşananlara açıklık getirdiler. Peki Sedat Peker, Türkiye'ye ne zaman dönecek? Dönüş tarihi henüz belli değil. Ama çok da uzun sürmeyeceğini sanıyorum.

Uzun süredir aralarında bir diyalog olmadığı için özellikle bu kişilerin etrafındakilerin sağda-solda konuşmaları, büyük bir çatışmanın çıkacağı şeklinde yorumlanıyordu. Ama, ‘hatırlı dost'un devreye girmesi, tarafları bire bir konuşmasından sonra aralarında “Abi-kardeş” ilişkisinin başladığını öğreniyorum. İşte son durum böyle. Kesin olan şu ki: Çakıcı ile Peker arasında o konuşmadan sonra bir sorun kalmadı.”