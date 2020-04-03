Alaşehir Belediyesi'nden 2 bin aileye yardım
Alaşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında, 2 bin aileye gıda yardımı yaptı.
İçerisinde bakliyat, çay, şeker, yağ gibi temel gıda maddeleri bulunan poşetler ev ev dağıtıldı. Dağıtımlara Alaşehir belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu da eşlik ettiler. Alaşehir belediyesi ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan gıda paketleri, tesbit edilen ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtıldı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaklaşık 2 bin yardım kolimizi 2 bin aile ile buluşturmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız bunları birer birer tasbit ettiler. Bildiğiniz gibi korona virüs salgını nedeniyle hem sağlığımız, hem ekonomimiz tehdit altında, çalışamayan iş yerleri, çalışamayan dükkanlar var, işlerinden olan arkadaşlarımız var, önceliği onlara vermek kaydıyla bir can suyu olsun, bir yardım olsun karınca kararınca yardımlarımızı ulaştıracağız. Ben bu kolilerin paketlenmesinde yer alan gönüllülere, hiç istemeden bize yardım kolilerini gönderen yardım severlere, belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun, inşallah güzel günler yakındır, hep beraber bu tehlikeyi atlatacağız diye umut ediyorum, lüften evinizde kalın, dedi.
Video Haberler
- Batman Cezaevi'nden dumanlar yükseldi: İsyan iddiası!
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı