Alaşehir Belediyesi'nden 2 bin aileye yardım

03 Nisan 2020 Cuma, 22:37

İçerisinde bakliyat, çay, şeker, yağ gibi temel gıda maddeleri bulunan poşetler ev ev dağıtıldı. Dağıtımlara Alaşehir belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu da eşlik ettiler. Alaşehir belediyesi ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan gıda paketleri, tesbit edilen ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaklaşık 2 bin yardım kolimizi 2 bin aile ile buluşturmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız bunları birer birer tasbit ettiler. Bildiğiniz gibi korona virüs salgını nedeniyle hem sağlığımız, hem ekonomimiz tehdit altında, çalışamayan iş yerleri, çalışamayan dükkanlar var, işlerinden olan arkadaşlarımız var, önceliği onlara vermek kaydıyla bir can suyu olsun, bir yardım olsun karınca kararınca yardımlarımızı ulaştıracağız. Ben bu kolilerin paketlenmesinde yer alan gönüllülere, hiç istemeden bize yardım kolilerini gönderen yardım severlere, belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun, inşallah güzel günler yakındır, hep beraber bu tehlikeyi atlatacağız diye umut ediyorum, lüften evinizde kalın, dedi.