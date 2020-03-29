Albayrak: "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmedi”
Galatasaraylı yöneticiden açıklama geldi: Henüz...
Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, test sonuçlarının negatif çıktığı ve taburcu olacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim" açıklamasını yaptı.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim’in son testlerinin negatif çıktığını ve iki ismin de yakın zamanda taburcu olacağını belirtmişti. Bu haberin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı da babasının test sonuçlarının henüz belli olmadığını ve tedavinin devam ettiğini dile getirmişti.
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