Alexander Sörloth karantinadan çıktı
Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, 14 günlük karantina süresini doldurarak kaldığı yurttan ayrıldı.
Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, 14 günlük karantina süresini doldurarak kaldığı yurttan ayrıldı.
Norveç hükümetinin tahsis ettiği özel uçak ile ülkesi Norveç’e giden, 22 Nisan’da ise Trabzon’a dönerek 14 günlük karantinaya giren Trabzonspor’un golcü oyuncusu Sörloth, yapılan son kontrollerin ardından kaldığı Gülbahar Hatun Yurdu’ndan ayrıldı. Sabah 09.30 sıralarında kulüp çalışanları tarafından özel bir araç ile yurttan alınan oyuncunun görüntülenmesine izin verilmezken, başarılı futbolcunun bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
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