Alex'ten Fenerbahçe'yi heyecanlandıran açıklama

Teknik direktörlük yapacağının net olduğunu vurgulayan Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru ‘Fenerbahçe’ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?’ gibi değil, ‘Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?’ gibi olmalı. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım. Benim Fenerbahçe ile yönetimi bağım çok güçlü. Eğer bir gün benim takımı yönetebileceğime inanır ve kulüpteki yöneticiler ve başkan buna inanır ve beni çağırırlarsa, benim Fenerbahçe ile bağım çok güçlü, elbette teknik direktörü olmak isterim ileride." dedi.