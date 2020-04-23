Ali Babacan, tepki gelince Atatürk'ü hatırladı

23 Nisan 2020 Perşembe, 14:30

AKP'den ihraç edildikten sonra kendisi partisini kuran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anmamasına tepki gelmişti.

Paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e değinmemesi dikkat çeken Babacan, 100. yıl kutlamasını kendi partisinin kuruluşuna bağladı.

TEPKİLER GELİNCE HATIRLADI

Babacan, gelen tepkiler üzerine geri adım attı ve yeni bir mesaj daha yayımlayarak Atatürk'ü andı. Ancak yine partisinin reklamını yapmayı ihmal etmedi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşım şöyle:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.

Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."