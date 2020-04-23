Ali Babacan, tepki gelince Atatürk'ü hatırladı
TBMM'nin kuruluşunu kutlamak için paylaştığı mesajında, millet meclisinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepkiler üzerine bir mesaj daha yayımladı.
AKP'den ihraç edildikten sonra kendisi partisini kuran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anmamasına tepki gelmişti.
Paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e değinmemesi dikkat çeken Babacan, 100. yıl kutlamasını kendi partisinin kuruluşuna bağladı.
TEPKİLER GELİNCE HATIRLADI
Babacan, gelen tepkiler üzerine geri adım attı ve yeni bir mesaj daha yayımlayarak Atatürk'ü andı. Ancak yine partisinin reklamını yapmayı ihmal etmedi.
Babacan, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşım şöyle:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.
Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."
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