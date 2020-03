Ali Koç: Ülke olarak omuz omuza

30 Mart 2020 Pazartesi, 19:19

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Esas önemli olan hep beraber neler yapabileceğimizdir. Herkese eşit mesafede olan bu virüs, bu küresel salgın aslında hepimizin aynı gemide olduğumuzu hatırlatması açısından da önemli buluyorum. Zira şimdi ülke olarak topyekun, omuz omuza mücadele etme zamanı” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayımlanan ‘Gündem Özel’ programında, Emre Belözoğlu ile beraber önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamalarda toplumsal dayanışma kültürümüzü, ‘Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz’ ruhuyla en üst seviyeye çıkarmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi.

Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizi ilgilendiren koronavirüs salgınıyla ilgili bugün kaptanımız Emre Belözoğlu ile beraber bir açıklama yapacağız. Biliyorsunuz ki birkaç aydır dünya gündemini, son birkaç haftadır da yoğun bir şekilde ülke gündemimizi ilgilendiren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili milletçe topyekun bir mücadele vermekteyiz. Dünya tarihinde bu gibi yıkıcı salgınlar daha evvel birkaç kez yaşandı. Ancak bu derece küresel olan ve bu kadar hızlı yaşanan bir salgını ise ilk defa tecrübe ediyoruz. Hepimizin şu an mücadele ettiği bu virüsün çok ürkütücü sağlık boyutu olmakla beraber aynı zamanda süre zarfında ve sonrasında da olumsuz ekonomik etkileri de olacaktır. Bugünler tabii ki geçecektir, hep beraber bugünleri arkamızda bırakacağız. Önemli olan ne kadar bir sürede ve bu süre zarfında da esas önemli olan hep beraber neler yapabileceğimizdir. Herkese eşit mesafede olan bu virüs, bu küresel salgın aslında hepimizin aynı gemide olduğumuzu hatırlatması açısından da önemli buluyorum. Zira şimdi ülke olarak topyekun, omuz omuza mücadele etme zamanı. Zaten milletçe genlerimizde olan birlik ve beraberlik, toplumsal dayanışma kültürünü, ‘Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz’ ruhuyla en üst seviyeye çıkarmak ve en üst seviyeye çıkararak da devletimize destek olmanın zamanı. Bununla beraber birazdan da anlatacağımız gibi imkanı olanların, ihtiyacı olanlar için hareket geçmenin de zamanı. Kısacası dayanışma ruhu, dayanışma kültürü içinde topyekun mücadele vermenin zamanıdır. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ‘Neler yapabiliriz?’ diye düşünürken Kaptanımız Emre Belözoğlu’nun önderliğinde futbol takımımız, kendi aralarında buluşarak ve inisiyatif kullanarak 5 Milyon Türk Liralık bir kaynak yarattı ve bizlerle temasa geçtiler. Bu kaynakla ‘Neler yapabiliriz? Nereye yardım edebiliriz? Bu kaynağı en etkin şekilde bu mücadele için nasıl kullanabiliriz?’ diye istişare içinde bulunduk. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmek istedik."

“Futbol dünyamıza, hatta spor dünyamıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz” diyen başkan Ali Koç, “Pek çok alanda rekabet ediyoruz. Şimdi gelin, devletimize verdiği yoğun mücadelede, devletimiz üzerinden ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hep beraber destek olalım. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; futbolun paydaşlarına, kulüplere, futbolculara, tüm sporculara, teknik kadrolara, hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonu’na, yayıncı kuruluşa ‘Gelin, siz de bu kampanyaya destek olun’ diyoruz. Sadece bu kampanyada değil; valiliğin ve belediyenin olmak üzere pek çok kampanya var. Omuz omuza bir örnek teşkil edelim ve yardımcı olalım. Dayanışma ruhunun da ülkemize yayılmasına elimizdeki imkanlarla hizmet etmeye çalışalım. Bugün Sayın Valimiz Ali Yerlikaya’nın açıkladığı kampanyaya katıldık. Nasıl katıldık? Kaptanımızdan aldığımız bilgi çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; bu sürece nasıl destek olabileceğimiz, bu kaynağı en iyi nasıl harcayabileceğimiz, en etkin nasıl kullanabileceğimiz konusunda muhtelif alternatifleri değerlendirdik. Bunlardan bir tanesi de Getir firmasıydı. 23 Mart günü Getir firmasıyla bir toplantı yaptık. Getir firması şu an bizim sponsorlarımızdan biri. Olası bir sokağa çıkma yasağı getirildiği takdirde ‘1200 küsur çalışanımıza erzak desteği yapabilmek için Getir firmasının imkanlarını kullanabilir miyiz’ diye bir toplantı yapmıştık. Bu toplantıda sponsorumuzu daha iyi tanıma imkanı sağladık ve müthiş bir lojistik imkan, müthiş bir dijital altyapıya sahip olduklarını ve karış karış evleri, haneleri, sokakları bildiklerini gördük. Aradan geçen sürede kaynak kullanımı alternatiflerini değerlendirirken Getir şirketinden Sayın Nazım Salur'u aradım ve kendisine aramızda yapmak istediğimiz konulardan bir tanesinin şu an evlerinden çıkamayacak olan büyüklerimize, kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza erzak dağıtmak istiyoruz dediğimiz zaman kendisi de şirket olarak Valiliğin yapacağı projeden bahsetti. Bu proje kapsamında biz de destek olmaya karar verdik ve bu sabah Sayın Valimizle yaptığımız konuşma çerçevesinde onun da kabul etmesiyle bu kutsal kampanyaya Fenerbahçe Spor Kulübü olarak futbolcularımızın da yaptığı katkı sayesinde katıldık. Bizler de bu kaynakla 33 bin koli yani 33 bin aileye bu süreci bir nebze olsun daha rahat atlatabilmeleri için destek sağlayacağız. Bu bağlamda hem Sayın Valimize, Valiliğimize ve bu kampanyaya katılan tüm gruplara bununla beraber bu kampanyanın gerçekleşmesini sağlayacak olan Getir şirketine de çok teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada erzakların toparlanması, kolilenmesi, doğru adreslere teslim edilebilmesi ve bunun haftalarca yapılabilmesi kaynak yaratmak kadar önemli hatta daha önemlidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Getir şirketine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Ali Koç, “Bu vesileyle hayatlarını riske ederek çok az dinlenip çok uzun saatler çalışan, cephede bizlerin sağlığı için kendilerini riske eden tüm sağlık çalışanlarına, sağlık personeline ve Sağlık Bakanlığımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, onlara bu mücadelede güç, kuvvet, kudret, sabır ve sağlık diliyorum. Ancak bununla beraber çoğumuz bu süreci evlerimizde geçirirken hayatlarımızın bir şekilde devam etmesini sağlayan, cephede olmasa da cephe arkasındaki tüm diğer meslek gruplarına ve emekçilerine Fenerbahçe Spor Kulübü olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizleri de korusun, sizlere de güç, kuvvet versin. Sevgili Fenerbahçeliler, tüm halkımız... Bugünler de geride kalacak. Bu süreçte kendimize de odaklanmalıyız. Ruh sağlığımıza, fiziki sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. İyimser olmalıyız. Olabilecek en kötü senaryoya hazırlıklı, temkinli olmakla beraber her daim umutlu olmalıyız, iyimser olmalıyız. Bu mücadeleden hep beraber daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanmalıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.