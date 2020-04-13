Ali Koç’tan Covid 19'la mücadeleye büyük destek

13 Nisan 2020 Pazartesi, 17:56

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Grubu’nun yöneticisi Ali Koç, asrın hastalığı olarak gösterilen koronavirüsle mücedeleye milyonlarca lira harcadı.

Arçelik, Beko, Tofaş ve Ford başta olmak üzere gruba ait fabrikalarda, ventilatör adı verilen tüplü yaşam motoru, yoğun bakım kabini gibi ileri teknoloji ürünlerin tasarımını yaptıran ve üretim emri veren Ali Koç, söz konusu ürünleri ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na hediye etti.

Ali Koç, Fenerbahçe kulübü adına da büyük bir yardım kampanyasına imza attı.

İŞTE ALİ KOÇ’UN YARDIM LİSTESİ:

33 bin yardım kolisi bağışladı

20 milyon lira bağışladı

Maske üretti

Oksijen tüpü üretti

Entübasyon kabini üretti

Hastanelere eşya dağıttı