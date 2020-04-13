Ali Koç’tan Covid 19'la mücadeleye inanılmaz destek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüsle mücadeleye milyonlarca lira harcadı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Grubu’nun yöneticisi Ali Koç, asrın hastalığı olarak gösterilen koronavirüsle mücedeleye milyonlarca lira harcadı.
Arçelik, Beko, Tofaş ve Ford başta olmak üzere gruba ait fabrikalarda, ventilatör adı verilen tüplü yaşam motoru, yoğun bakım kabini gibi ileri teknoloji ürünlerin tasarımını yaptıran ve üretim emri veren Ali Koç, söz konusu ürünleri ücretsiz olarak sağlık bakanlığına hediye etti.
Ali Koç, Fenerbahçe kulübü adına da büyük bir yardım kampanyasına imza attı.
İŞTE ALİ KOÇ’UN YARDIM LİSTESİ:
33 bin yardım kolisi bağışladı
20 milyon lira bağışladı
Maske üretti
Oksijen tüpü üretti
Entübasyon kabini üretti
Hastanelere eşya dağıttı
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