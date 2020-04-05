Alışverişte stoklama bitmedi: En çok tercih edilen ürün maya ve turşu oldu!

05 Nisan 2020 Pazar, 09:44

TURŞU REKOR KIRDI

Ipsos Araştırma Şirketi tarafından hane tüketim paneli üzerinden hazırlanan araştırma, salgın sonrası tüketici alışverişlerinde her hafta farklı parametrelerin öne çıktığını ortaya koydu.

Sözcü’nün haberine göre, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen araştırmaya göre, içecek ürünlerindeki artış yüzde 85’i aşarken, bağışıklık sistemini güçlendirici olduğuna yönelik haberlerin de etkisi ile turşu satın alımları yüzde 129 artarak rekor kırdı.

Bunu diş macunu ve diş fırçası izlerken, evde yemek yapma sayısının artması ile birlikte, sos salça satışlarında da büyük artışlar görüldü. Araştırmaya göre, dondurma, turşu, hazır yemekler, yoğurt, reçel-bal ve soslar listeye ilk defa giren gıda kategorileri oldu.

STOK ÜRÜNÜ MAYA

Salgın nedeniyle ekmeğini evde yapan tüketiciler nedeniyle marketlerde maya satışları da artış gösterdi. Araştırmaya göre, 3 haftadır satışlarını artırarak devam eden tek ürün maya oldu. İlk hafta kolonyada görülen artışlar ise geçen haftaki satışlara yansımadı. Bir diğer stok ürünü olan makarnada ise satışlar hız kesti.

Araştırmaya göre, Türkiye'de hanelerin hızlı tüketim ürünleri satın alımlarında en yüksek sayıda tercih ettiği 5 kategori sıralaması yine değişmedi.

Bisküvi – kek, süt, çikolata kaplama, peynir ve makarna en çok satın alım yapılan kategoriler oldu.

STOKLAMA BİTMEDİ

Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, henüz alışverişlerde stok yapma ihtiyacının sona ermediğini belirterek, “İlk haftada gözlemlediğimiz ve stok alma amacıyla satın alınan ürünlerin kayıt sayısı artmaya devam ediyor. Evde tüketimin artması da bu kategorilerin stoklarının azalmasına neden oluyor. İlk haftada bir tür panik alışverişi yapıldı diyebiliriz. Türkiye'de haneler bu hafta da daha çok hijyen ve genel gıda alışverişine yöneldi” dedi. Gedik, tüketicide paniğin, yerini endişeye bıraktığını aktararak, “Tüketicide bağışıklığı, sağlığı koruma güdüsü baskın hale geldi” diye konuştu.

EVE SİPARİŞTE İLK TERCİH PİDE

Restoranların kapanması ile birlikte, eve siparişler satışlar içindeki payını yüzde 13'ten 38'e yükseltirken, eve siparişte en yüksek artış pide, pizza ve kebap/döner ürünlerinde gerçekleşti.

Gel-al'da ise simit, poğaça, döner ve çiğ köfte en çok artış gösteren ürünler oldu.