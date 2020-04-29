Alıyorsa yasası var!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddialarına “yasa ve banka esas sözleşmesine” dikkat çekerek yanıt verdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu ülkede, sermayesinin yüzde 99.08’i kamuya ait olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddialarını anımsatmıştı. Bulut, ayrıca bu rakamların 2020 zamlarından önceki tutarlar olduğunu belirterek, yaklaşık 35 fiili hizmet yılı sonrasında emekli olmak zorunda kalan uzman personelin maaşının ortalama ayda 3 bin 300 lira olduğu bankada genel müdürün uzman personelin tam 42 katı aylık gelir elde ettiğini vurgulamıştı. Bulut, Albayrak’a genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretleri başta olmak üzere dile getirilen iddiaları sormuştu. Albayrak önergeye tek cümle ile yanıt verdi. Yanıtta genel müdürün uzman personelden 42 kat daha fazla maaş aldığı iddiası yalanlanmazken, şöyle denildi:

“Soru önergesinde belirtilen hususlar, https://kalkinma.com.tr/bizi-taniyin/kurum-mevzuati/kurulus-kanunu ve https://kalkinma.com.tr/bizi-taniyin/kurum-mevzuati/banka-esas-sozlesmesi adreslerinde yer alan mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir.”

Albayrak’ın dikkat çektiği kuruluş yasasında, “Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulu’nca tespit olunur. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredebilir. Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir” hükmü yer alıyor. Yine yasada bankanın yeniden yapılanma sürecindeki ücret düzenlemelerine ilişkin geçici madde de bulunuyor. Banka esas sözleşmesinde de banka personelinin aylık ücret ve diğer mali haklarının banka genel kurulunca belirleneceği belirtiliyor. Genel kurulun bu yetkilerini yönetim kuruluna devredebileceği kaydediliyor. Banka esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri konusunda ise “Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kârdan pay ödenir” deniliyor.