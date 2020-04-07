Allianz Türkiye’den ‘Nefes Ol’a destek
Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın, koronavirüs salgını nedeniyle gece-gündüz, zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları için “Nefes Ol” projesini Allianz Türkiye’nin yaptığı bağışla hayata geçirdiği açıklandı. Proje kapsamında, sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için, yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otellerde tek kişilik odalar tahsis ediliyor.
Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlıklı bir ortamda dinlenebilmeleri için elverişli konaklama noktaları yaratan ‘Nefes Ol’ projesine katkıda bulunarak destek olmak istedik” dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL KOLAYLIK SUNDU
Magdeburger Sigorta’nın, salgınıyla mücadelede hizmet veren tüm kamu, vakıf, özel hastane çalışanları ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan sigortalılarına destek vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla özel servis ve hizmetler başlattığı açıklandı.
31 Mayıs’a kadar kasko sigortası bulunan bu kesimin ihtiyacı halinde, hasarlı araçları olduğu yerden aldırılarak Türkiye çapında hizmet veren RS Servis şubelerine teslim edilecek. Onarım bitiminde istenen adrese geri bırakılacak. Onarım sırasında yapılacak araç dezenfeksiyonu hizmeti de ücretsiz verilecek. Öte yandan şirket, sağlık sigortası olanların Covid-19 tedavilerine yönelik masraflarının “jest” uygulaması kapsamında karşılanacağını duyurdu.
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