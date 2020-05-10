Alman ligi başlamadan bitebilir

10 Mayıs 2020 Pazar, 12:01

Almanya'da futbol 16 Mayıs'ta oynanacak maçlarla birlikte yeniden başlayacaktı ancak Bundesliga 2 takımlarndan Dynamo Dresden takımında yapılan koronavirüs testi sonrasında 2 futbolcu pozitif çıktı! Şimdi Alman Futbol Ligi'nin (DFL) ne karar alacağı merak ediliyor.

Dynamo Dresden Sportif Direktörü Ralf Minge, resmi siteden yaptığı açıklamada, “Alınan tüm önlemleri sıkı bir şekilde uyguladık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları bu kurala uydu ancak yine de virüse rastlandı. DFL ile temastayız. Ancak 14 gün karantina dönemi olacak. Antrenmanlara v maçlara çıkmamız imkansız” dedi.

Dynamo Dresden, Bundesliga 2’nin 26. hafta maçında 17 Mayıs Pazar günü Hannover 96 ile deplasmanda karşılaşacak.

Yaşanan bu iki vaka sonrasında DFL’nin ne karar alacağını merak ediliyor.

MERKEL ONAYLAMIŞTI AMA

6 Mayıs tarihinde Almanya hükümeti Angela Merkel yönetiminde toplanıp normale dönüş adımları kapsamında futbol maçlarının oynanmasına izin vermişti.

Bir süredir antrenmanlarını yapan takımların gerekli önlemleri aldığını belirtip, Bundesliga ve Bundesliga 2 maçlarının Mayıs’ın ikinci haftasında başlanmasına karar verilmişti.



