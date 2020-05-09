Almanya: Ensar Vakfı'yla iş birliği yok

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:45

Türkiye’de doğalgaz dağıtım şirketi Başkentgaz’ın, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolar bağışladığının ortaya çıkması Almanya’da Kızılay hakkında Federal Meclis'e soru önergesi verilmesine neden oldu. Muhalefetteki Sol Parti, Alman hükümeti ile Avrupa Birliği’nin Kızılay’a verdiği maddi destek, adı çocuk istismarı skandalına karışan Ensar Vakfı ile Kızılay’ın bağlantısına Alman hükümetinin bakışı, Türgev ve TURKEN Vakıfları ile işbirliği konularında sorular yöneltti.

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke’nin yönelttiği önergeye cevapta Alman hükümeti, Kızılay ile yapılan işbirliği çerçevesinde kuruluşa Almanya’nın 463 bin 844 bin euro yardım taahhüdünde bulunduğu belirtildi. DW Türkçe'nin ulaştığı yanıta göre başta Suriyeli, Iraklı ve Afgan sığınmacılar gelmek üzere Türkiye’deki göçmenlere hukuki danışmanlık, psikososyal destek ve benzeri hizmetlerde kullanılması öngörülen yardımın ilk taksidi olan 132 bin euronun 30 Kasım 2019’da Kızılay’a aktarıldığı bildirildi. 112 bin 858 euro olan ikinci taksidin ise 11 Mart 2020’de yollandığı kaydedildi. Geri kalan miktarın da sene sonuna kadar iki taksitle havale edileceği, bütçeden 46 bin 390 euronun ise projenin değerlendirmesi tamamlandıktan sonra ödeneceği ifade edildi.

Alman hükümeti, Kızılay ile yapılan işbirliği çerçevesinde öngörülen yardımın maddi denetiminin Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yapıldığını, bin euroyu aşan her harcamanın belgelenmesi kuralının geçerli olduğunu hatırlattı.

1 MİLYAR 600 MİLYON AVRO YARDIM



Önergeye Alman hükümetinin verdiği cevapta, Kızılay’ın Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçları ile çocukların okula gitmesini destekleyen iki nakit yardım programına dahil olduğu belirtildi. Buna ilişkin desteğin Dünya Gıda Programı ve Mart 2020’den itibaren de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi üzerinden Türk Kızılay’ına aktarıldığı bildirildi.

Kızılay’ın Halk Bankası aracılığıyla yürüttüğü proje için şimdiye kadar 1 milyar 600 milyon Avro kullandığı kaydedildi. Ayrıca Avrupa Birliği’nin Danish Refugee Council kapsamında da Türk Kızılayı'na 32 milyon 400 bin euro aktardığı vurgulandı.

TÜRGEV VE TURKEN'LE İŞBİRLİĞİ

Ulla Jelpke, Federal hükümete Ensar Vakfı dışında Türgev ve TURKEN Vakıfları ile işbirliği yapılıp yapılmadığını da sordu. Alman hükümeti ise cevabında, söz konusu vakıflarla 2010 yılından bu yana işbirliği yapılmadığını ve maddi destek de verilmediğini kaydetti. Hükümet, adı geçen Türkiye vakıflarına ilişkin yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamalarını takip de ettiğini, ayrıca söz konusu vakıflarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ile oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetici konumunda olduğunu bildiğini de belirtti.

Jelpke, Alman hükümetinin Türk Kızılayı ile işbirliğini sonlandırmasını talep ediyor. Berlin hükümetinin Kızılay’daki yolsuzluk ve karanlık vakıflarla bağlantıları görmezden gelerek ödemelere devam ettiğini ileri süren Jelpke, aksi takdirde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’yi yeniden mültecilerle tehdit edeceğinin bilindiğini söylüyor.



