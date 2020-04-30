Almanya Hizbullah’ı terör örgütü ilan etti
Almanya İçişleri Bakanlığı, bugün yapılan açıklama ile Hizbullah'ı terör örgütü ilan ederek, ülkedeki faaliyetlerini yasakladı.
Almanya İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden paylaşılan mesaj ile Hizbullah’ı yasa dışı ilan ederek, faaliyetlerini sonlandırdı. İçişleri Bakanlığı’nın mesajında Hizbullah’ın terör örgütü ilan edildiği de belirtildi.
Polis sabah saatlerinde ülkenin farklı noktalarına baskın düzenleyerek Hizbullah adına çalışanları gözaltına almıştı. Alman güvenlik yetkilileri, ülkede yaklaşık 1050 Hizbullah üyesi olduğunu tahmin ediyor.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü, “İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hizbullah’ı Almanya’da terör örgütü ilan etti” mesajını paylaştı.
Hizbullah’ın askeri kanadının faaliyetleri ve propaganda çalışmaları Almanya’da 2013 yılında yasaklanmıştı.
Hizbullah’ın faaliyetleriyle ilgili kısıtlama isteyen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) tarafından hazırlanan başka bir tasarı, geçen haziran ayında meclisteki diğer partilerin oylarıyla reddedilmişti. Hizbullah'ın amacının “İsrail'in imhası” olduğunu savunan AfD, Hizbullah’a bağlı dernek ve camilerin hayır işleri yoluyla para toplama işlemlerinin ‘teröre destek’ olarak sınıflandırılmasını talep etmişti.
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