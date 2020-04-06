Almanya okul ve dükkanların açılacağı tarihi açıkladı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 15:24

Alman İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak eylem planına göre, karantina koşullarının hafifletileceği 19 Nisan tarihinden itibaren, kamusal hayatın yavaş yavaş devam etmesine izin verilse bile, bir kişi tarafından enfekte edilen insan sayısının 1'in altında tutulabilmesi adına, önlemler uygulanmaya devam edecek.

Söz konusu önlemler arasında, kamuya açık alanlarda maske takılması ve toplu hareketlerin kısıtlanması geliyor.

Alman toplumu, 22 Mart'tan bu yana restoranlar ve çeşitli başka işletmelerin de kapalı olduğu ağır karantina koşulları altında yaşıyor.

‘SALGIN 2021’E DEK SÜRECEK’

Almanya'nın yeni karantina eylem planında, enfekte bir kişinin teşhis konulduktan sonraki 24 saat içinde temas ettiği kişilerin %80'inden fazlasını izlemeyi mümkün kılacak mekanizmalarla desteklenen aşamalı bir normale dönüş öngörülüyor.

Enfekte olan kişilerin temas kurduğu herkesin, vakit kaybetmeden evlerinde veya otellerde karantina altına alınacağı belirtiliyor. Belge, salgının 2021 yılına kadar süreceğini öngörüyor.

OKULLAR VE DÜKKANLAR AÇILACAK

Reuters'ın Alman makamlarından elde ettiği eylem planına göre, belirli bölgelerdeki okulların yanı sıra dükkanların da yeniden açılmasına izin verilecek, ancak sıkı sosyal mesafe önlemleri geçerliliğini koruyacak.

Sıkı sınır kontrolleri gevşetilirken, çok sayıda insanın bir araya geleceği büyük etkinlikler ve özel partiler yasaklanacak.

Maskelerin ise toplu taşıma araçları, fabrikalar ve kamu binalarında giyilmesi zorunlu hale gelecek.