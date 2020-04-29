Almanya’da ‘Eşçinsellik hastalıktır’ diyen Türk doktor görevden uzaklaştırıldı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 10:06

Karlsruhe’deki Helios Kliniği’nde 20 yılı aşkın süredir görev yapan Çakır, sosyal medya hesabından, ‘‘Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim” yazmıştı. Çakır gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Helios Kliniği yönetimi cerrahın açıklamalarının kurumun değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, Çakır’la birlikte geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu.

Çakır’ın durumun yetkili tabip odası ile değerlendirileceği kaydedildi. Kurum, yasal süreç başlatma haklarının saklı olduğunu belirtti.

Karlsruhe’deki LGBTI+ örgütlerinden de tepki yağdı. Örgüt sözcüsü Axel Hochrein, Çakır’ın görüşlerinin ‘rahatsız edici ve kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Örgüt LGBTI+ bireylere Helios Kliniği’nden hizmet almama çağrısı yaptı. Açıklamada, “LGBTI+ bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan, profesyonel bir tedavi alamayacak olmasından derin bir rahatsızlık duyuyoruz” dendi. Çakır’ın ulusal ve uluslararası etik sözleşmelerini ihlal ettiği söylendi. Örgüt Baden-Württemberg eyaletindeki yetkilileri cerrahın açıklamalarına karşı göreve çağırdı.