Almanya’da sosyal mesafeli 1 Mayıs yürüyüşü
Almanya’nın Münih kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma kapsamında sosyal mesafeli yürüyüş düzenlendi.
Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlamasının ardından 22 Mart’ta kalabalık etkinlikler yasaklanırken, 1 Mayıs etkinlikleri için ilk kez izin verildi.
Bavyera eyaletinde bulunan Münih kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Eyalette uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan Münih caddeleri bu kez yürüyüş yapanların sloganlarıyla yankılandı. Sosyal mesafe kuralına uyulan kortej yürüyüşü kilometrelerce uzadı.
Münih polisi, 50 kişinin yürüyüş yapmasına ve belirlenen istikamet dışına çıkılmaması kuralına karşı izin verirken kurala uymayan sol gruplara müdahale etmedi.
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