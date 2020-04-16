Almanya'da vaka ve ölüm sayılarında artış

Koronavirüse karşı etkin mücadele yürüten Almanya'da güncel koronavirüs verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde ülke genelindeki vaka sayısının 2 bin 866 artarak 130 bin 450'ye çıktığını duyurdu. Enstitü tarafından yapılan açıklamada ölüm sayısı da 315 artarak 3 bin 569'a fırladı. Almanya'da önceki gün 2543 vaka tespit edilmişti.

Sözcü
16 Nisan 2020 Perşembe, 11:22

Almanya’da koronavirüs ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Ülkede salgınla mücadelede en ön safta mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısının 2 bin 866 artarak 130 bin 450’ye çıktığını duyurdu.

Böylelikle ülkede koronavirüse bağlı vaka sayısı ikinci günde de artış göstermiş oldu. Ülkede vaka sayısında yaşanan düşüşü önceki gün açıklanan 2 bin 543 vaka bozmuştu.

Yapılan açıklamada ülke genelindeki ölü sayısının 315 artarak 3 bin 569’a çıktığı belirtildi.


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