Almanya'da vaka ve ölüm sayılarında artış

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:22

Almanya’da koronavirüs ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Ülkede salgınla mücadelede en ön safta mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısının 2 bin 866 artarak 130 bin 450’ye çıktığını duyurdu.

Böylelikle ülkede koronavirüse bağlı vaka sayısı ikinci günde de artış göstermiş oldu. Ülkede vaka sayısında yaşanan düşüşü önceki gün açıklanan 2 bin 543 vaka bozmuştu.

Yapılan açıklamada ülke genelindeki ölü sayısının 315 artarak 3 bin 569’a çıktığı belirtildi.