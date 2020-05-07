Almanya’dan ikinci korona dalgası uyarısı
Almanya'da Kovid-19 ile mücadele eden Robert Koch Enstitüsü'nün Başkan Yardımcısı Lars Schaade, salgın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Schaade, "İnsanların davranışına göre ikinci koronavirüs dalgası sonbahardan önce gelebilir" dedi.
Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. Ülkenin Kovid-19 ile mücadelede en yetkili isimlerinden biri olan Schaade, “İnsanların davranışıan göre ikinci bir koronavirüs dalgası sonbahardan önce gelebilir” dedi.
Schaade, vaka sayısında düşüş yaşandığını hatırlatarak “Fakat bu her şeyin bittiği anlamına gelmez” ifadesini kullandı.
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