Almanya’dan korkutan korona tahmini
Koronavirüse zamanında müdahale eden ve gelecek hafta normalleşme sürecine başlamayı planlayan Almanya'dan flaş bir açıklama geldi. Başbakan Merkel'in özel kalem müdürü, "Bu salgın en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar devam edecek" dedi.
Koronavirüs salgınıyla mücadelesi dünya çapında örnek gösterilen Almanya’dan flaş bir açıklama geldi. Normalleşme sürecine girmeye başlayan Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in özel kalem müdürü Helge Braun, Deutschlandfunk radyo kanalında konuştu.
Braun, “Şu an salgının sonrasını yaşamıyoruz, salgının tam da ortasındayız ve bunu yaşıyoruz. Bu salgın bir süre daha bizim aramızda olacak en azından bu yılın sonuna kadar. Bu da en iyimser tahmin” dedi.
Merkel, dün yerel yönetimlerle yaptığı toplantı sonrasında koronavirüs yasakları ve kısıtlamalarını gevşetme kararı almıştı.
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