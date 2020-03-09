Almanya’dan sınırdaki göçmen çocuklarla ilgili yeni karar

09 Mart 2020 Pazartesi, 09:48

Türkiye’nin sınır kapılarını açarak mültecilerin Avrupa’ya geçişine izin vermesinin ardından, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar ile ilgili Almanya’da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dün gece saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koalisyonu Yunanistan’a destek olma konusunda anlaşma sağladı. Reuters’ın ele geçirdiği belgelerde, Alman hükümeti mülteci sorunu ile mücadele etmek için Yunan adalarındaki reşit olmayan mültecileri Almanya’ya getirecek.