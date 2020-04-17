Alsancak Stadı'nda tribünler tamam!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir'de yıkıldığı yerde yenilenen Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir'de yıkıldığı yerde yenilenen Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi. İZVAK'ın bilgilendirme yazısında, "Alsancak stat inşaatında çalışmalar, Covid-19 nedeniyle kontrollü olarak, ancak duraksamadan devam ediyor. Kale arkası misafir takım tribünü tamamlanmak üzere. Localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapıları hazırlanıyor. Hedef, 2020-2021 sezonu" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Maske izdihamı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan çocuklara 23 Nisan mesajı
- Metrobüs çarpa çarpa geldi... Dehşete düşüren görüntüler
- İstanbul'da Sahra Hastanesi için ağaç katliamı
- Cübbeli': 'Fitne çıkarttı' denmesinden korktum
- Prof. Dr. Sağlam'dan gençlere koronavirüs uyarısı
- Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: Seferler durduruldu
- Çağrılar sıcak havaya yenik düştü! Aldırış etmediler
- Ataköy Marina'da görüntülendi!
- İBB Sözcüsü paylaştı: Şimdi çok daha mutlular