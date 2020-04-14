Altay’dan itiraf: Fenerbahçe başarılı olamadı

14 Nisan 2020 Salı, 08:35

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, koronavirüs süreciyle ilgili konuştu ve sezonu değerlendirdi.

TV’ye açıklmalarda bulunan Altay’ın görüşleri şöyle:

“Kötü bir sürecin içerisindeyiz ama bu süreç, kendime vakit ayırma açısından, evle kendimle baş başa kalma açısından değerlendirebileceğim bir süreç oldu. Evde bol bol kitap okuyup, yapboz yapıp, idmanlarımızı yaparak zaman geçiriyoruz. Umarım en kısa sürede eskisinden daha iyi günlere kavuşuruz.

Benim açımdan çok güzel bir süreci geride bıraktığımı söyleyebilirim. Sakatlığım bir süredir vardı ama takım için devam etmem gerekiyordu. Sıkıntılı bir süreçten geçtim. Ameliyat da tam zamanında gibi oldu. Ben Almanya'dan döndüm, 2 gün sonra uçuşlar iptal edildi. Bu durum biraz bana da, sakat oyunculara da yaradı gibi. Evde imkanlar dahilinde egzersizleri yapıyorum.

Fenerbahçe'de ilk yılım. İlk yılımda Fenerbahçe'ye yakışır bir disiplinde oynamaya çalışıyorum. Bu süreç bizim için biraz sıkıtılı oldu. Herkes iyi niyetini sahaya yansıttı ama zaman zaman olan değişimler, takımın aksiyonları, saha içi davranışlarımız belki daha iyi olabilirdi. Takımca bir reaksiyon gösteremedik. Herkes reaksiyon verdi ancak herkesin takım olup, birlik, beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Birlikte üzülüp sevinmesi gerekiyor. Biz bunu yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz ama yeteri kadar yapmak gerekiyor.

Şu anda Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuyum. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, öncelikli olarak takımımın menfaatlerine uygun hareket ederim. Şu anda odaklandığım tek şey, Fenerbahçe'de kazanabileceğim kupalar. Düşünce noktam kesinlikle burası. Kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirip, dünya futbolunun en üst noktalarında ülkemi temsil etmek isterim ama bunun tek yolu Fenerbahçemizin menfaatleridir.”