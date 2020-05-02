Altaylı'dan kendisini tehdit eden MHP'li Enginyurt'a: Herkes haddini bilecek!

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:35

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı'nın "İnanç vergisi alınsın" başlıklı yazısına atıfta bulunarak "Fatih Altaylı denen zavallı, gördüğüm ilk yerde düşman muamelesi göreceksin" diyerek Altaylı'yı tehdit etmişti.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM"

Bugün köşesinde MHP'li Enginyurt'un tehdidine yanıt veren Altaylı ise MHP'li vekille yargı önünde hesaplaşacağını söyledi.

"Tehdit ve hakaret ve hedef gösterme öyle kolay işler değil. Herkes haddini bilecek" diyen Altaylı, Cemal Enginyurt ile Ali Türkşen arasında geçen polemiği de hatırlattı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Söylemediğim, ağzımdan çıkmayan sözler üzerinden bana tehdit ve hakaret kampanyası yürüten iki vekil hakkında ‘Ne yapacaksın?’ diye soranlar var. Ne yapacağım. Tabii ki, yargıya gideceğim. Tehdit ve hakaret ve hedef gösterme öyle kolay işler değil.Herkes haddini bilecek. Bu kadar mı? Evet bu kadar! Bazı okurlar ise ‘Birkaç gün önce sağlık çalışanlarına dokunanı döverim boyum 190 diyordun. Cemal Enginyurt’a da desene’ demişler. İki nedenle böyle bir şey söylemem.

1- Kendisi öyle veya böyle bir milletvekili. Seçmenlerine saygımdan ötürü böyle bir şey söyleyemem.

2- Aynı kişi daha önce emekli Albay Ali Türkşen’e sallamış Türkşen’den "Yiğidim buradan boş sallama, yakın düşeriz bir gün laf çakmak nasıl olur kısa mesafeden gösteririm ben sana. Türk Ordusu'nun şerefini iki paralık edenlerle yan yana durmaya devam...” yanıtını alınca sesi soluğu ve hatta nefesi kesilmişti. Yani anladınız siz onu..."