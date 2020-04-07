Altında yükseliş devam ediyor: İşte son rakamlar

07 Nisan 2020 Salı, 09:09

Altın fiyatları, koronavirüsü kontrol altına alma çalışmaları ardından dar aralıkta hareket ederken, altının gram satış fiyatı 361 TL'den işlem görüyor.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor.

Altın fiyatlarında son durum şu şekilde:

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 361.49 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira