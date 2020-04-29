Altıokhaber.com satışa çıkarıldı
Cumhuriyet Halk Partisi haberlerinin yanı sıra gündeme yönelik haberlerin de aktarıldığı altiokhaber sitesi satışa çıkarıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül 2011 tarihinde yayına başlayan ve bugüne kadar aralıksız internet gazeteciliği yapan Altıok Haber (www.altiokhaber.com)'in satışa çıkarıldığı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerin aktarıldığı ve CHP'li işadamları tarafından yönetilen internet gazetesinin, aynı zamanda "ALTIOK" marka patent haklarıyla beraber devredileceği ve satın almak isteyen kişilerin CHP üyesi olmalarının önşart olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham