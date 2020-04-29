Altıokhaber.com satışa çıkarıldı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 11:27

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül 2011 tarihinde yayına başlayan ve bugüne kadar aralıksız internet gazeteciliği yapan Altıok Haber (www.altiokhaber.com)'in satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerin aktarıldığı ve CHP'li işadamları tarafından yönetilen internet gazetesinin, aynı zamanda "ALTIOK" marka patent haklarıyla beraber devredileceği ve satın almak isteyen kişilerin CHP üyesi olmalarının önşart olduğu belirtildi.



