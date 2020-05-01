Alves'i tekme tokat dövmüş, takımdan ayrılmış
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz, takım arkadaşı Bruno Alves'i tekme tokat dövdükten sonra sarı lacivertli kulüpten tamamen koptuğunu anlattı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz, takım arkadaşı Bruno Alves'i tekme tokat dövdükten sonra sarı lacivertli kulüpten tamamen koptuğunu anlattı.
Fenerbahçe’de birçok başarı yakalayan Mehmet Topuz, sarı lacivertli takımdan ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
36 yaşındki eski futbolcu, “Fenerbahçe’de 7 yılımın her biri çok özel geçti. Güzel başarılar elde ettik. Sonra Vitor Pereira geldi ve kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı oyunculara farklı davranan bir teknik adamdı” diyerek Portekizli çalıştırıcıyı eleştirdi.
Takımdan kovulmasına neden olan kavgayı anlatan Topuz, “2016’nın mayıs ayında idmandaydık. Bruno Alves antrenmanda genç oyuncu Uygar Mert Zeybek’e kasıtlı şekilde sert girince, bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves’e tekme tokat daldım. Bu olaydan sonra kulüple bağlarım koptu. Sezon sonunda sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler” dedi.
Fenerbahçe’de 9 milyon Avro’ya transfer olan Topuz, 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 kez de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli isim 2007-08 sezonunda Kayserispor ile de Türkiye Kupası’nı kazandı.
Kaynak: Fanatik gazetesi - Sosyal medya
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