Amatör futbola 'önce temizlik' desteği

12 Mart 2020 Perşembe, 11:56

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez, bütün dünyayı tehdit edenTürkiye genelindeki binlerce kulübe, koronavirüs uyarısında bulundu, ihtiyaç halinde dezenfekte için malzeme desteğinde bulunulacağını duyurdu.

Hafta başında profesyonel kulüpler dahil ülke genelindeki 7000 kulübe yollanan mesajda, koronavirüs hastalığı ile ilgili bilgilendirmede de bulunuldu.

TFF Yönetim Kurulu üyesi ve TASKK Başkanı Ali Düşmez, "İnsan sağlığı her şeyden önemli Türkiye'de çevre ülkelerdeki gibi bir risk olmamasına karşın biz futbol dünyası olarak önlemlerimizi alıyoruz. Geçenlerde profesyonel seviyede maça çıkan kardeşlerimizin desenfektan ile el temizliği yapması, bu konudaki hassasiyetimizin ortaya konması açısından önemli. Türk futbolunun kılcal damarları olan amatör kulüplerimizin önümüzdeki günlerde maçları var. Bu maçlarda biz maksimum önlemimizi alacağız" dedi.

Ali Düşmez imzalı kulüplere gönderilen koronavirüs uyarısı şöyle:

"İlinizde oynanacak Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Ligler, Amatör Türkiye Şampiyonalarında yeni Koronavirüs ile ilgili olarak alınması gereken tedbirler aşağıdadır.1- Ev sahibi ve misafir takım futbolcu ve yöneticileri ile müsabaka hakemlerine el dezenfektanı uygulaması yapılacak ve müsabaka ondan sonra başlatılacaktır.

2- Saha içinde bulunan sağlıkçı, saha komiseri, federasyon temsilcileri, basın mensubu ve emniyet görevlilerine el dezenfektanı yapılacaktır.

3- Müsabaka öncesi takım soyunma odaları, hakem odası ve tuvaletlerin yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

4- Müsabaka oynanacak olan saha ve stadların seyirci girişi alanlarındaki kapalı yerlere ve tuvaletlere taraftarların kullanımı için el dezenfektanı yapabilmesine imkan sağlanmalıdır.

Dezenfekte işlemi yapılacak kapalı alanlarla ilgili olarak Sağlık İl Müdürlüklerinden, Belediyelerden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden yardım alınabilir.

El dezenfektanı temini konusunda kulüplerimiz öncelikle sorumludur. Elbetteki ASKF’lerimizde her türlü desteği vereceklerdir."

