Amerikan vatandaşı iki ‘paralı asker’ yakalandı

05 Mayıs 2020 Salı, 10:19



Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayında düzenlediği basın toplantısında, "Kolombiya'dan Venezuela'ya yönelik olarak terör faaliyeti yürütülüyor. ABD hükümeti, ülkeyi kana bulamak ve askeri müdahaleye bahane bulmak adına salgın dönemini terörist bir saldırı düzenlemek için kullanıyor" dedi.

Maduro, ülkesine yönelik operasyonun, ardından Venezuela ordusundan işbirlikçi subaylar ve Washington yönetiminin olduğunu söyledi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Maduro açıklamasında ayrıca "Şu ana kadar saldırı girişimlerine karışan 13 teröristi yakaladık, güvenlik güçleri, planlarını gerçekleştirmek için hazırladıkları savaş malzemelerini ele geçirdi. ABD hükümetinin, bu başarısız saldırı için ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesini (DEA) görevlendirdiğini ve SilverCorp adlı özel şirketin bu operasyonu planladığını öğrendik" dedi.

Devlet Başkanı Maduro, yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Airan Berry isimli iki ABD'linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik biriminde çalıştığını açıkladığını söyleyerek, bu kişilerin pasaportları, kimlikleri ve SilverCorp şirketi kartlarını gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da pazar günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla deniz yoluyla La Guairia sahilinden ülkeye girmeye çalışan bir grubun etkisiz hale getirildiği, operasyonda 8 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yakalandığı açıklanmıştı.

ANLAŞMA BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI

Venezuela hükümetine karşı yürütülen rejim değişikliği operasyonunun merkezindeki isim olan Juan Guaido'nun, Silvercorp savaş şirketinin sahibi, eski ABD'li asker Jordan Goudreau ile yaptığı iddia edilen 212 milyon dolarlık 'darbe anlaşmasının' belgeleri ortaya çıktı.

KARANLIK ABD’LİDEN DARBE MESAJI

ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, darbe girişiminden iki gün önce sosyal medya hesabından, "Venezuela'ya yeniden güneş doğuyor" mesajını paylaşmıştı.