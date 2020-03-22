Anadolu Adliyesi: Katibin koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada virüsün hemşire eşinden bulaştığı bildirildi. Adliyede 5, 6, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunduğu kat kapatıldı. Personel izinli sayıldı.
Başsavcılıkça yapılan açıklama şöyle: U.E. adlı personele Covid-19 teşhisi konulduğu belirtilerek, “Virüsün bu şahsa hemşire eşinden bulaştığının öğrenildi. Tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkeme ile aynı bölümde faaliyet gösteren 5,7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığınca idari izinli sayılması ve bu mahkemelerin bağlı çalıştığı ilgili bölümler de kapatılmasına karar verildi.”
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