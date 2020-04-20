Anadolu Ajansı hakkında suç duyurusu

20 Nisan 2020 Pazartesi, 14:02

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada, "Çocuk istismarını meşrulaştırdığı" gerekçesiyle Anadolu Ajansı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, "söz konusu haberin içeriğini hazırlayan, yayınlayan ve diğer tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılarak, soruşturma neticesinde şüpheliler hakkında cezalandırılmaları istemiyle iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasını talep ediyoruz" ifadelerini yer verildi.

HDP'den yapılan açıklamada, "Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, Anadolu Ajansı’nın 16 Nisan tarihli 'Erken yaşta evlenen kadın eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor' başlıklı haberi için suç duyurusunda bulundu. İlgili ulusal ve uluslararası mevzuata işaret edilen suç duyurusunda Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan haberin içeriği ve dilinin 'çocuğun cinsel istismarını normalleştirmeye' dönük olduğu vurgulandı" denildi.



NE OLMUŞTU?

Evlendirilen çocukların istismar faillerine af geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken Anadolu ajansı tarafından yapılan bir haber büyük tepki toplamıştı. Anadolu Ajansı çocuk yaşta imam nikahıyla evlendirilerek istismar edilen çocuk hakkında yaptığı haberi "Eşinin cezaevinden çıkmasını umut ediyor" başlığıyla servis etmişti.



