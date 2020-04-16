Anadolu Ajansı'ndan 14 yaşında evlendirilen çocuk hakkında skandal haber

16 Nisan 2020 Perşembe, 17:43

Anadolu Ajansı, 2012 yılında 14 yaşında imam nikahıyla evlendirilen çocuk haberini "Erken yaşta evlenen kadın, eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor" şeklindeki sıkanda başlıkla verdi. İzmir'de yaşayan ve 14 yaşında evlendirilen G.Ö'nün mağdur olması haberde, "Çocuğa cinsel istismar" yasasına dayandırıldı.

Çocuğa cinsel istismar suçundan yatan hükümlü hakkındaki haberin devamında ise, "G.Ö, yargı reformunda kendileriyle ilgili bir düzenleme yapılması ve eşinin cezaevinden çıkmasını umut ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TEPKİ YAĞDI

"Çocuğa cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hüküm giyen erkeğin serbest bırakılması için umut edildiği iddia edilen AA haberine sosyal medyadan birçok kullanıcı tepki gösterdi.

"HEPİNİZ SAPIKSINIZ"

Sosyal medyada tepki gösteren isimlerden biri de TİP'li Milletvekili Barış Atay oldu. Atay, AA'nın skandal haberine, "Hepiniz sapıksız" ifadeleriyle tepki gösterdi.