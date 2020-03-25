Anadolu Efes ile Tek-Gıda İş toplu sözleşme imzaladı
sözleşme kapsamında sendikalı çalışanlara Yapılan anlaşma ile birinci yıl için aylık ücretlere brüt 900TL/ay ve her kıdem yılı için 5 TL zam yapıldı.
Anadolu Efes ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, imza aşamasında olan sözleşme kapsamında sendikalı çalışanlara birinci yıl için aylık ücretlere brüt 900TL/ay ve her kıdem yılı için 5 TL zam yapıldı.
Sözleşmenin ikinci yılı için ise brüt aylık ücretlere TÜFE artış oranı + yüzde 3 artış ve seyyanen brüt 120 TL/ay zam yapılacak.
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