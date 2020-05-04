04 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:46

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar benzerini yaşamadığımız zor bir dönemden geçiyoruz. Böylesi zorlu koşullarda, tasarruf bilincinin önemi daha da artmakta, bireysel emeklilik sistemi de bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap verme niteliği ile öne çıkmaktadır. 31 Mart 2020 itibarıyla otomatik katılım dahil bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 13 milyon kişiyi aşarken, fon büyüklüğü 131 milyar TL’ye yaklaştı. Hayat sigortalarındaki müşteri varlıkları ise 11,1 milyar TL’ye yükseldi” diye konuştu.

2020 yılının ilk çeyreğinde aktifleri 27.5 milyar TL’yi ve otomatik katılım dahil bireysel emeklilik fon büyüklüğü 23.3 milyar TL’yi aşan Anadolu Hayat Emeklilik, 125.1 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin öz kaynakları ise 1.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Genel Müdür Yılmaz Ertürk, “Djitalleşme ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme, uzun yıllardır ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu alanlara sürekli yatırım yapıyoruz. Bugün, müşterilerimiz AHE Online ve AHE Mobil olmak üzere tüm dijital kanallarımız üzerinden ürün ve hizmetlerimize diledikleri zaman ulaşabiliyorlar. Yaşadığımız bu kritik dönemde tüm topluma karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle Anadolu Hayat Emeklilik olarak çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin her şartta yanında olabilmek için çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.